žuvo šeši žmonės
2025-12-24 15:32
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Lenkijoje Kūčių dieną susidūrus dviem automobiliams žuvo šeši žmonės, pranešė  policijos atstovas. Automobiliai ankstų rytą susidūrė kaktomuša Opolės vaivadijoje kelių 39 ir 94 sankirtoje.

Per Kūčias – pražūtinga automobilių kaktomuša Lenkijoje / TVN24 nuotr.

Vienas automobilių, kuriame buvo penki žmonės, po susidūrimo užsidegė, sakė ugniagesių atstovas. Kitoje transporto priemonėje buvo tik vairuotojas. Visi asmenys abiejuose automobiliuose mirė dar avarijos vietoje. Jų tapatybė kol kas nežinoma.

Lenkijos policija paragino visus vairuotojus dėl slidaus kelio pavojaus per Kalėdas vairuoti atsargiai. Visoje šalyje prognozuojamos minusinės temperatūros.

Labai katalikiškoje Lenkijoje Kalėdos yra svarbi šeimos šventė, kai namo daug lenkų grįžta ir iš užsienio.

