Kyjivas: Ukraina šiemet surengė beveik 160 sėkmingų atakų prieš Rusijos naftos objektus

Kyjivas taip pat kuria naujus būdus, kaip pulti šiuos objektus, Maskvai stiprinant aplink juos esančias oro gynybos priemones, sakė pareigūnas.
Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai, kurie buvo suduodami per visą jau beveik ketverius metus besitęsiantį karą.
Dėl šių smūgių Rusijoje smarkiai pakilo benzino kainos, o Rusijos vyriausybė buvo priversta įvesti visišką degalų eksporto draudimą, nors Kremlius smūgių poveikį vadina nereikšmingu.
„Nuo metų pradžios buvo surengta beveik 160 sėkmingų smūgių prieš naftos gavybos ir perdirbimo objektus“, – pareiškė Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovas Vasylis Maliukas per susitikimą su prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
„Tarp jų yra šešios naftos perdirbimo gamyklos, du naftos terminalai, trys naftos saugyklos ir devynios naftos siurblinės“, – sakė V. Maliukas.
Anksčiau šią savaitę Ukrainos prezidentas, remdamasis Vakarų vyriausybių žvalgybos duomenimis, nurodė, kad ukrainiečių tolimojo nuotolio smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms šioje srityje sumažino Maskvos pajėgumus 20 procentų.
Pasak V. Zelenskio, daugiau kaip 90 proc. šių giluminių smūgių Rusijos teritorijoje buvo suduota Ukrainoje pagamintais tolimojo nuotolio ginklais. Jis teigė, kad Ukrainai reikia papildomos užsienio finansinės pagalbos, kad galėtų jų pagaminti daugiau.
Naftos eksportas atlieka svarbų vaidmenį Rusijai finansuojant savo invaziją į Ukrainą. Kol Ukrainos ginklai taikosi į naftos perdirbimo gamyklas, naujomis JAV ir Europos Sąjungos sankcijomis siekiama sumažinti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų eksporto.
Nepaisant atnaujintų JAV vadovaujamų taikos pastangų, beveik ketverius metus trunkantis karas nerodo jokių pabaigos ženklų.
Kremliui nerodant noro siekti kompromiso, JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusią savaitę paskelbė sankcijas Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
Šios sankcijos turėtų įsigalioti lapkričio 21 dieną, o V. Zelenskis sako, kad D. Trumpas „tikriausiai panaudos tai kaip spaudimo ar dialogo su rusais priemonę“.
Kinija ir Indija yra didžiausios Rusijos naftos pirkėjos. Ukrainos prezidentas sakė, kad Indija „tikrai davė visus ženklus, kad sumažins energijos išteklių importą“ iš Rusijos.