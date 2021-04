Latvijoje – 696 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 425

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 18 021 testą nustatyti 696 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė septyni anksčiau užsikrėtę žmonės, ketvirtadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Naujausios COVID-19 aukos patenka į 60–99 metų amžiaus grupes.

Trečiadienį skelbta apie 967 naujus COVID-19 atvejus ir aštuonių pacientų mirtį.

Sergamumas koronavirusine infekcija per pastarąsias dvi savaites šalyje siekia 422,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Ketvirtadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 723 žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 117 795 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 2 125 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Estijoje – 425 nauji COVID-19 atvejai, mirė 10 žmonių

Estijoje per praėjusią parą atlikus 4 316 testų nustatyti 425 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė 10 anksčiau užsikrėtusių žmonių, ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 396 naujus COVID-19 atvejus, be to, pirmąkart per penkis mėnesius nemirė nė vienas anksčiau užsikrėtęs asmuo.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 411,14 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Ketvirtadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 354 žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 121 657 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 158 užsikrėtusieji mirė, 110 599 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 323 287 žmonės, abiem vakcinos dozėmis paskiepyti 109 558 asmenys.