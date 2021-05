Latvijoje – 773 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 366

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 23 852 testus nustatyti 773 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 12 anksčiau užsikrėtusių žmonių, ketvirtadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Trečiadienį buvo skelbta apie nustatytus 358 naujus COVID-19 atvejus ir septynių pacientų mirtį.

Pastarųjų dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis, palyginus su ankstesne diena, padidėjo nuo 406,4 atvejo iki 416,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 121 509 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 2 178 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo skiepijimo kampanijos pradžios šalyje 280 797 žmonės yra gavę pirmąją vakcinos dozę (14,83 proc. Latvijos gyventojų), o visą vakcinavimo ciklą yra užbaigę 60 647 žmonės (3,2 proc. gyventojų).

Estijoje – 366 nauji COVID-19 atvejai, keturi žmonės mirė

Estijoje per praėjusią parą atlikus 4 413 testų nustatyti 366 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė keturi anksčiau užsikrėtę žmonės, ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 430 naujų COVID-19 atvejį ir šešių žmonių mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 357,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Ketvirtadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 buvo gydomi 289 pacientai, iš jų 50 – intensyviosios terapijos skyriuose, o 34 buvo reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 124 147 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 187 užsikrėtę žmonės mirė, 114 618 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 354 238 žmonės, visiškai paskiepytas 138 401 žmogus.

Kitos šalys

Lenkijoje – per 6,4 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, 510 pacientų mirė

Lenkijoje per praėjusią parą nustatytas 6 431 naujas koronavirusinės infekcijos atvejis, taip pat mirė dar 510 anksčiau užsikrėtusių žmonių, ketvirtadienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Ankstesnę dieną buvo pranešta apie 3 896 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir 349 pacientų mirtį.

Didžiausias COVID-19 atvejų paros prieaugio rodiklis buvo fiksuotas balandžio 1-ąją, kai per vieną dieną buvo nustatytas 35 251 naujas užsikrėtimo atvejis, o didžiausias mirštamumas – balandžio 8-ąją, per parą mirus 954 COVID-19 pacientams.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinti 2 818 378 užsikrėtimo koronavirusu atvejis, 68 993 užsikrėtę žmonės mirė.

Ministerija ketvirtadienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydomi 19 433 COVID-19 pacientai, iš kurių 2 334 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje, turinčioje 38 mln. gyventojų, persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 2 546 751 žmogus, iš jų 6 067 – per praėjusią parą, nurodė ministerija.

Nuo skiepijimo kampanijos pradžios mažiausiai vieną vakcinos nuo koronaviruso dozę yra gavę 9 454 765 žmonės, o visas vakcinavimo kursas atliktas 3 308 889 žmonėms.

Rusijoje – per 7,6 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 351 pacientas

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 7 639 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 351 anksčiau užsikrėtęs žmogus, rodo ketvirtadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 7 975 naujų užsikrėtimo atvejų ir 360 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri tebėra labiausiai pandemijos paveiktas Rusijos regionas, nustatyta 2 114 naujų COVID-19 atvejų. Sostinėje per praėjusią parą mirė 59 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 4 855 128 COVID-19 atvejai, 112 246 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 472 338 pacientai, iš jų 7 788 – per praėjusią parą.