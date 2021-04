Latvijoje – 967 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 396

Tai yra didžiausias COVID-19 atvejų paros prieaugio rodiklis nuo vasario 24 dienos, kai koronavirusas buvo patvirtintas 983 žmonėms.

Naujausios COVID-19 aukos patenka į 50–99 metų amžiaus grupes.

Antradienį skelbta apie 596 naujus COVID-19 atvejus ir keturių pacientų mirtį.

Sergamumas koronavirusine infekcija per pastarąsias dvi savaites šalyje siekia 419,9 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Trečiadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 693 žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 117 099 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 2 118 koronavirusu užsikrėtusių žmonių.

Estijoje – 396 nauji COVID-19 atvejai, nemirė nė vienas asmuo

Estijoje per praėjusią parą atlikus 4 757 testus nustatyti 396 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, pirmąkart per penkis mėnesius nemirė nė vienas anksčiau užsikrėtęs asmuo, trečiadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 459 naujus COVID-19 atvejus ir trijų užsikrėtusiųjų mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 422,2 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Trečiadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomas 371 žmogus.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 121 232 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 148 užsikrėtusieji mirė, 109 860 – pasveiko.

Pirmąją vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 316 638 žmonės, abiem vakcinos dozėmis paskiepytas 104 991 asmuo.

Kitos šalys

Lenkijoje – beveik 8,9 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, 636 pacientai mirė

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 8 895 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė dar 636 anksčiau užsikrėtę žmonės, trečiadienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Išvakarėse buvo pranešta apie 5 709 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir 460 pacientų mirtį.

Didžiausias COVID-19 atvejų paros prieaugio rodiklis buvo fiksuotas balandžio 1-ąją, kai per vieną dieną buvo nustatytas 35 251 naujas užsikrėtimo atvejis, o didžiausias mirštamumas – balandžio 8-ąją, per parą mirus 954 COVID-19 pacientams.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinti 2 776 927 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 66 533 užsikrėtę žmonės mirė.

Ministerija trečiadienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydomas 25 591 COVID-19 pacientas, iš kurių 2 945 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje, turinčioje 38 mln. gyventojų, persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 2 473 974 žmonės, iš jų 6 938 – praėjusią parą, nurodė ministerija.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys rodo, kad iki trečiadienio ryto Lenkijoje pirmąją vakcinos dozę buvo gavę per 8 mln. žmonių, o abiem dozėmis paskiepyti per 2,7 mln. asmenų.

Rusijoje – 7,8 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 387 užsikrėtusieji

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 7 848 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 387 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo trečiadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Pirmą kartą nuo šių metų pradžios COVID-19 atvejų paros prieaugio rodiklis Rusijoje yra mažesnis nei 8 000.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie nustatytus 8 053 naujus užsikrėtimo atvejus ir 392 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri tebėra labiausiai pandemijos paveiktas Rusijos regionas, per praėjusią parą patvirtinta 1 840 naujų COVID-19 atvejų ir mirė 54 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 4 787 273 COVID-19 atvejai, 109 367 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 411 098 žmonės.