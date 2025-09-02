Lazda ginkluotas pensininkas užpuolė buvusį Čekijos prezidentą

Policija sulaikė užpuoliką netrukus po incidento. Jis, be kita ko, kaltinamas viešosios tvarkos trikdymu. Daugiau detalių, pavyzdžiui, apie motyvą, tyrėjai kol kas nepateikia.
Incidentas įvyko per rinkimų kampanijos renginį Dobroje Čekijos rytuose. Milijardieriaus A. Babišo partija ANO („Taip“) prieš spalio 3–4 dienomis vyksiančius rinkimus pirmauja apklausose.
Ministras pirmininkas Petras Fiala pasmerkė išpuolį prieš opozicijos politiką. Nors jis laikąs šio politiką pavojinga, tačiau smurtui esą negali būti vietos visuomenėje.
ANO vicepirmininkas Karelas Havlicekas tuo tarpu apkaltino valdančiąsias partijas per rinkimų kampaniją kurstant neapykantą ANO lyderiui. „Dabar tai baigėsi smūgiu į galvą, kitą kartą gali būti blogiau“, – kritikavo buvęs transporto ir pramonės ministras.
A. Babišas, kuris 2017 m. buvo išrinktas premjeru, 2021-aisiais pralaimėjo parlamento rinkimus. Jis 2023 m. kandidatavo ir į prezidentus, tačiau pralaimėjo Petrui Pavelui.
