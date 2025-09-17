Lenkija deportuos ukrainietį, paleidusį droną virš vyriausybės pastatų

Oro gynyba yra padidinto budrumo po maždaug 20 karinių dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę praėjusią savaitę, Varšuva šį pažeidimą pavadino tyčine Rusijos provokacija.
Pirmadienį neatpažintas dronas buvo pastebėtas virš vyriausybinių pastatų komplekso, kuriame yra viena iš Varšuvos prezidento rezidencijų, taip pat ministro pirmininko ir gynybos ministro biurai.
Policija „neutralizavo“ droną ir suėmė du asmenis – 21 metų ukrainietį ir 17 metų baltarusę.
Varšuvos policijos atstovas Jacekas Wisniewskis sakė, kad jaunuolis pažeidė Lenkijos aviacijos įstatymus ir jam bus skirta bauda, jis bus išsiųstas iš Lenkijos į Ukrainą ir penkerius metus negalės atvykti į Europos Šengeno erdvę.
„Šiandien jis bus perduotas Ukrainos pasienio apsaugos pareigūnams“, – sakė Lenkijos pasienio policijos atstovė Dagmara Bielec.
Pasak J. Wisniewskio, Baltarusijos pilietė buvo apklausta policijos ir paleista nepateikus kaltinimų.
