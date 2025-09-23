Sikorskis kreipėsi į Rusiją: jūs buvote įspėti

„Turiu tik vieną prašymą Rusijos vyriausybei: jei kita raketa ar orlaivis be leidimo, tyčia ar per klaidą, įskris į mūsų oro erdvę ir bus numuštas, o jo nuolaužos nukris NATO teritorijoje, prašau neateiti čia dėl to verkšlenti. Jūs buvote įspėti“, – sakė lenkų vyriausiasis diplomatas, žiūrėdamas į Rusijos delegaciją.
Savo kalboje R. Sikorskis pareiškė, kad Rusija nesugeba gyventi taikoje su savo kaimynėmis, ir priminė Maskvos indėlį į ankstesnius konfliktus, įskaitant Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus. Jis paragino Kremlių netapti dar vieno pasaulinio masto konflikto provokatoriumi.
Saugumo Tarybos posėdis buvo surengtas Estijos prašymu po to, kai penktadienį į jos teritoriją be leidimo įskrido trys Rusijos naikintuvai MiG-31. Tai buvo dar vienas Maskvos įsibrovimas į NATO oro erdvę pastarosiomis savaitėmis.
NATO antradienį perspėjo Rusiją nutraukti eskalacinį oro erdvės pažeidimų modelį rytiniame jos flange, po to, kai Aljansas surengė skubius derybas dėl praėjusios savaitės naikintuvų įsiveržimo virš Estijos.
„Rusijai tenka visa atsakomybė už šiuos veiksmus, kurie yra eskaluojantys, kelia klaidingo apskaičiavimo riziką bei pavojų gyvybėms. Tai privalo liautis“, – pareiškime teigė 32 NATO valstybės narės.
Rugsėjo viduryje keli Rusijos dronai įskrido į Lenkijos oro erdvę, o po kelių dienų Bukareštas pranešė apie Rusijos droną, pažeidusį Rumunijos oro erdvę.
