2025-09-30 15:41
Jūras Barauskas (ELTA)

Lenkijoje pagal Vokietijoje išduotą arešto orderį suimtas asmuo, įtariamas dalyvavęs 2022 m. susprogdinant dujotiekį „Nord Stream 2“, antradienį pranešė prokurorai.

Lenkijoje areštuotas asmuo, įtariamas įvykdęs sabotažo aktą dujotiekyje „Nord Stream“ / Scanpix nuotr.

Advokatas Tymoteuszas Paprockis televizijos kanalui „TVN24“ patvirtino, kad jo klientas buvo suimtas, tačiau įtariamojo tapatybės nenurodė. Lenkijos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad jis yra ukrainietis vardu Volodymyras, kurio pavardė prasideda raide Z.

„Patvirtinu, kad jis buvo suimtas. Vyksta procedūros“, – naujienų agentūrai AFP sakė Varšuvos regioninės prokuratūros atstovas spaudai Piotras Skiba, įtariamojo vardo ir pavardės neatskleisdamas.

Dujotiekiai „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“, per Baltijos jūrą nusidriekę iš Rusijos į Vokietiją, buvo apgadinti kelių sprogimų 2022 m. rugsėjo pabaigoje. Netrukus po to trijose iš keturių dujotiekio atkarpų buvo aptikti keturi nuotėkiai.

Dujotiekis „Nord Stream 1“ anksčiau buvo naudojamas Rusijos tiekti dujas Vokietijai, o „Nord Stream 2“, Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą dar iki jį atidarant, apskritai nebuvo pradėtas eksploatuoti.

