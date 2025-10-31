Lenkijoje siaučia didelės audros

Stiprios liūtys ir vėjai, kurių greitis siekė 100 kilometrų per valandą, talžė didžiąją Lenkijos dalį, o labiausiai nukentėjo šalies šiaurės ir vakarų regionai, taip pat centrinės sritys, įskaitant sostinę Varšuvą.
Avarinės tarnybos reagavo į beveik 1,9 tūkst. pagalbos skambučių: buvo nuplėšti stogai, susidarė pavojingos vairavimo sąlygos.
Šalies priešgaisrinė tarnyba pranešė apie pietvakarių Žemutinės Silezijos provincijoje ant kelio nuverstą ir avariją sukėlusį medį. Per šią avariją buvo sužeisti keturi žmonės. Varšuvoje vyrą sužeidė nukritusi medžio šaka, o šiaurės Pomeranijos regione medžiui užvirtus ant automobilio buvo sužeistas vyras ir mažametis.
Naktį įspėjimai dėl audros buvo paskelbti daugeliui šalies šiaurinių regionų.
