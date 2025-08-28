 Lenkijoje sudužo naikintuvas F-16, pilotas neišgyveno

Lenkijoje sudužo naikintuvas F-16, pilotas neišgyveno

2025-08-28 23:45
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Vidurio Lenkijoje ketvirtadienį sudužo naikintuvas F-16. Pilotas neišgyveno. 

Tai vakare patvirtino vyriausybės atstovas. Pasak lenkų naujienų agentūros PAP, tai Lenkijos ginkluotųjų oro pajėgų naikintuvas.

Nelaimė įvyko ruošiantis aviacijos šou Radome. Anot lenkų žiniasklaidos, orlaivis apie 19.30 val. sudužo ant tūpimo tako ir jį apgadino. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įraše socialiniuose tinkluose pareiškė užuojautą žuvusio piloto šeimai.

Savaitgalį numatytas renginys buvo atšauktas. Pranešta, kad į nelaimės vietą išvyko gynybos ministras.

 

 

Šiame straipsnyje:
Lenkija
sudužo naikintuvas F-16
pilotas neišgyveno
Donaldas Tuskas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų