Ligoninės apšaudymas Chersone: nukentėjo devyni žmonės, tarp jų – keturi vaikai

„Tyrimo duomenimis, 2025 m. spalio 29 d. apie 9.20 val. priešas paleido artilerijos ugnį į vaikų ligoninę Chersone, kurioje tuo metu buvo jauni pacientai, jų tėvai ir medicinos personalas“, – sakoma paskelbtame pranešime.
Pirminiai duomenys rodo, kad per apšaudymą buvo sužeisti devyni žmonės, tarp jų – keturi vaikai ir trys medicinos darbuotojai. Nukentėjusiųjų skaičius tikslinamas. Ligoninės pastatas buvo smarkiai apgadintas, o sprogimo banga apgadino gretimus statinius.
Pradėtas ikiteisiminis tyrimas dėl karo nusikaltimo. Prokuratūra pabrėžia, kad civilinių objektų, ypač sveikatos priežiūros įstaigų, apšaudymas yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas.
Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, rusai Chersono Dniepro rajone atakavo medicinos įstaigą, buvo sužeisti trys darbuotojai ir vaikas.