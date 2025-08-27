Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo trys žmonės, rusai taikėsi į energetikos objektus

„Rusai atakavo energetikos ir dujų transportavimo infrastruktūros objektus šešiuose regionuose“, – pareiškime teigė Ukrainos energetikos ministerija.
Misterija šį išpuolį pavadino „sąmoninga Ukrainos civilinės infrastruktūros naikinimo politika šildymo sezono išvakarėse“, sutrikdančia šildymo tiekimo sistemą prieš šaltesnes rudens dienas.
Pietiniame Chersono regione esantis ūkis buvo apgadintas per intensyvų apšaudymą, ten žuvo du darbuotojai, o per naktinį išpuolį regiono sostinėje žuvo 81 metų moteris, pranešė vietos pareigūnai.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Poltavos, Sumų ir Černihivo regionuose daugiau nei 100 tūkst. namų liko be elektros.
Taikos pastangoms stringant, jis paragino Jungtines Valstijas užimti tvirtą poziciją dėl Maskvos vykdomų išpuolių.
„Rusai tęsia karą ir ignoruoja pasaulio raginimus nutraukti žudynes ir naikinimą. Reikia naujų žingsnių, siekiant padidinti spaudimą Rusijai, kad ji sustabdytų išpuolius ir užtikrintų realias saugumo garantijas“, – socialiniuose tinkluose sakė jis.
Kyjivas bando užsitikrinti Vakarų remiamas saugumo garantijas, kurios neleistų Maskvai ateityje vėl pulti.
Per pusketvirtų metų besitęsiantį plataus masto karą, kuris nuniokojo dideles Ukrainos dalis ir privertė milijonus žmonių palikti savo namus, žuvo dešimtys tūkstančių žmonių.