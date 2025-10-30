Luvro apiplėšimas: sulaikytieji iš dalies pripažino savo kaltę

L. Beccuau pabrėžė, kad 88 mln. vertės brangenybės neparduodamos.
„Dar nevėlu grąžinti grobį“, – kalbėjo L. Beccuau. Ją, esą galbūt girdi dar nesučiupti plėšikai.
Remdamiesi vaizdo kamerų įrašais, tyrėjai mano, kad plėšikų iš viso buvo keturi. Tačiau gali būti, kad su nusikaltimu susiję ir daugiau asmenų.
Įžūli vagystė iš Luvro įvykdyta spalio 19 d. Į muziejų plėšikai pateko pasinaudodami pavogto kraustytojų sunkvežimio ištraukiamomis kopėčiomis ir, pasitelkę pjovimo įrangą, įsilaužė į vieną galerijų.
Po vagystės leisdamiesi kopėčiomis ir sėsdami ant motorolerių, jie pametė deimantais ir smaragdais nusagstytą karūną, tačiau pavogė aštuonis dirbinius, tarp jų – smaragdų ir deimantų vėrinį, kurį Napoleonas Bonapartas padovanojo savo žmonai imperatorienei Marijai Luizai.
Du įtariamieji sulaikyti spalio 25 d. Vienas jų sučiuptas Paryžiaus Charles-de-Gaulle oro uoste, antrasis – sostinės regione.
Naujausi komentarai