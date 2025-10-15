Michaelio Schumacherio namuose išžaginta slaugytoja

Kaip teigiama, incidentas įvyko 2019 metais F1 legendos dvare Šveicarijoje. Kaltinamajame akte pažymėta, kad slaugytoja tą vakarą žaidė biliardą ir vartojo alkoholį, o kai pasakė, kad pasijuto prastai, buvo nunešta į lovą privačiame kambaryje, skirtame naktinių pamainų darbuotojams.
Tąnakt jaunas vyras, gyvenęs greta, du kartus ją išžagino, kai moteris gulėjo be sąmonės. Nors kolegos tvirtino nieko nematę ir negirdėję, slaugytoja tikino pastebėjusi „daiktinius įrodymus“, leido spėti, kad ja buvo seksualiai pasinaudota.
Bijodama prarasti darbą pas Schumacherius, auka apie užpuolimą pranešė tik po dvejų metų – 2021-aisiais. Byloje garsios šeimos pavardė nėra minima, jie nekviesti ir liudyti, nes išpuolio metu nė vieno iš jų nebuvo šalia.
Primename, kad informacija apie Formulės 1 legendos sveikatos būklę slepiama nuo tada, kai slidinėjant 2013-ųjų gruodį jis patyrė traumą. M. Schumacherio šeima saugo jo privatumą. Tačiau Vokietijos kanalo RTL reporteris atskleidė, kad lenktynininkas nebegali kalbėti.
