Mirtinai girto vyro vairuojamas automobilis greitkeliu skriejo 220 km/val greičiu

Pareigūnams sustabdžius transporto priemonę su užsienietiškais numeriais, greitai tapo aišku, kodėl ši kelyje vingiavo. Patikrinus vairuotoją alkotesteriu, jis parodė 4,16 promilės girtumą. Keleivio girtumo net nepavyko nustatyti, nes alkotesteris, pasiekę 5 promiles, išsijungia, nurodoma policijos pranešime.
Iš vairuotojo iš karto buvo paimtas vairuotojo pažymėjimas. Visiškas atsitiktinumas, kad buvo išvengta žmonių aukų – sužeistųjų ar žuvusiųjų.
Vokietijoje leistinas alkoholio kiekis vairuojant yra 0,5 promilės. Jei nustatomas didesnis nei 1,1 promilės girtumas, tai „dėl visiško netinkamumo vairuoti“ laikoma nusikalstama veika.
Jei alkoholio koncentracija kraujyje viršija 4 promiles, kyla grėsmė asmens gyvybei. „Žmogus praranda svarbius apsauginius refleksus, panyra į komą ir gali patirti šoką, kuris progresuoja iki visiško kvėpavimo ir širdies sustojimo“, – nurodo Vokietijos automobilių klubas (ADAC). Alkoholio koncentracija kraujyje, viršijanti penkias promiles, beveik visada baigiasi mirtimi.
