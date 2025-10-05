Nepale ir Indijoje per nuošliaužas ir potvynius žuvo 63 žmonės

Liūtys Nepale nesiliauja nuo penktadienio. Šalyje per liūčių nulemtas nelaimes žuvo 43 ir dingo dar penki žmonės, sakė Nacionalinės nelaimių rizikos mažinimo ir valdymo administracijos atstovė Shanti Mahat (Šanti Mahat).
Mažiausiai 37 gyvybes nusinešė žemės nuošliaužos labiausiai paveiktame rytiniame Ilamo rajone.
„Praėjusios nakties liūtys sukėlė nuošliaužas, – sakė rajono pareigūnė Sunita Nepal. – Kadangi keliai užblokuoti, kai kurias vietoves sunku pasiekti. Gelbėtojai ten keliauja pėsti.“
Daug kur Nepale, įskaitant sostinę Katmandu, patvino upės.
Padėti vykdyti gelbėjimo darbus siunčiami saugumo pajėgų nariai su sraigtasparniais ir motorinėmis valtimis.
Nuošliaužos blokavo kelis svarbius kelius, sutrikdė lėktuvų skrydžius.
Ministrė pirmininkė Sushila Karki (Sušila Karki) sakė, kad vyriausybinės agentūros yra „visiškai pasirengusios gelbėjimo ir pagalbos“ darbams.
Ji paragino kreiptis būtinos pagalbos, sakė, kad vyriausybė sekmadienį bei pirmadienį paskelbė nedarbo dienomis, ir paragino žmones be būtinybės nekeliauti.
Tuo metu Indijos šiauriniame Dardžilingo regione Vakarų Bengalijos valstijoje po praėjusios nakties ciklono per staigius potvynius ir nuošliaužas žuvo mažiausiai 20 žmonių, sakė vienas įstatymų leidėjas.
Pasak Indijos parlamento aukštųjų rūmų nario Harsho Vardhano Shringlos (Haršo Vardhano Šringlos), kai kurie Dardžilingo rajonai atkirsti nuo išorinio pasaulio, regione sunaikinta kelių.
Indijos televizija parodė, kaip gelbėtojai naudodamiesi lynais pasiekia atkirstas vietoves ten, kur galingi vandens srautai apgadino tiltus ir kelius.
Ministras pirmininkas Narendra Modi (Narendra Modis) sakė, kad jam skaudu dėl gyvybių netekties ir kad „padėtis Dardžilinge bei aplinkiniuose rajonuose yra atidžiai stebima“.
Pietų Azijoje per musoninių liūčių sezoną, trunkantį nuo birželio iki rugsėjo, dažnai kyla potvynių ir žemės nuošliaužų, padarančių didelės žalos. Pasak ekspertų, audros dėl klimato kaitos dažnėja ir intensyvėja.
