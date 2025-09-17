Netanyahu: smūgis Katare pateisinamas dėl šios valstybės ryšių su „Hamas“

„Kataras yra susijęs su „Hamas“, jis remia „Hamas“, priglaudžia „Hamas“, jis finansuoja „Hamas“ (...) Jis turi stiprių svertų (kuriuos galėtų panaudoti), bet pasirinko to nedaryti“, – spaudos konferencijoje sakė B. Netanyahu.
„Todėl mūsų veiksmai buvo visiškai pateisinami“, – teigė jis.
Beprecedentis išpuolis prieš „Hamas“ susitikimą Dohoje buvo pirmasis toks Izraelio smūgis prieš JAV sąjungininką Katarą.
Per sprogdinimą žuvo šeši žmonės, tarp kurių, anot kovotojų grupuotės ir Izraelio šaltinių, kuriuos citavo nacionalinė žiniasklaida, nebuvo aukščiausių „Hamas“ pareigūnų, į kuriuos taikėsi žydų valstybė.
Reaguodamas į smūgį, Kataras pirmadienį sušaukė skubų Arabų Lygos ir Islamo bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimą, kuriame dalyvavo beveik 60 šalių, raginančių imtis ryžtingų veiksmų prieš Izraelį.
Kataras nepalaiko diplomatinių santykių su Izraeliu ir jau seniai priima pas save palestiniečių kovotojų grupuotės, kurios 2023 metų spalio 7 dieną įvykdytas išpuolis prieš Izraelį išprovokavo karą Gazos Ruože, lyderius.
Ji taip pat atliko svarbų vaidmenį tarpininkaujant tarp Izraelio ir „Hamas“ derybose dėl paliaubų kare ir 251 Izraelio įkaitų, kuriuos per tą puolimą pagrobė palestiniečių kovotojai, paleidimo.
Nuo 2018 iki 2023 metų Kataras, gavęs tuometinio B. Netanyahu kabineto pritarimą, kas mėnesį siuntė milijonus dolerių pagalbai „Hamas“ valdomam Gazos Ruožui.
Anksčiau šiais metais Izraelio žiniasklaida pranešė, kad vidaus saugumo agentūra „Shin Bet“ tiria du B. Netanyahu padėjėjus įtariant juos gaunant pinigus iš Kataro.
Skandalas, pramintas „Katargeitu“, iškėlė klausimų dėl galimos Kataro įtakos premjero biure.
B. Netanyahu, kuris kovo mėnesį buvo iškviestas liudyti tyrime, pasmerkė jį kaip „politinę raganų medžioklę“.
Izraelio žiniasklaida susiejo „Shin Beth“ vadovo Roneno Baro atleidimą ir bandymus atleisti generalinę prokurorę Gali Baharav-Miarą su jų vaidmeniu tyrime.
Naujausi komentarai