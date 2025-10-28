 Netoli Estijos karinės bazės šį mėnesį buvo numuštas dronas

2025-10-28 16:32
BNS inf.

Netoli Reedo (Rido) karinės bazės Pietų Estijoje spalio 17 dieną buvo pastebėti du nežinomos kilmės dronai, iš kurių vieną numušė sąjungininkų pajėgos, antradienį pranešė estų dienraštis „Postimees“.

„Spalio 17-ąją 16.30 val. (vietos ir Lietuvos laiku) sąjungininkai pastebėjo dronus, skraidančius netoli 2-osios pėstininkų brigados karinės bazės, vienas iš jų buvo numuštas priešdroniniu šautuvu“, –dienraščiui „Postimees“ sakė Estijos gynybos pajėgų Generalinio štabo atstovė Liis Vaksmann (Lys Vaksman).

Pasak L. Vaksmann, gynybos pajėgos ir Policijos ir sienos apsaugos valdyba (PPA) bandė surasti numuštą droną, tačiau toje vietoje, kur jis, kaip manoma, sudužo, nieko nerado.

„Gynybos pajėgos išsamiau nekomentuoja su saugumu susijusių incidentų“, – pažymėjo ji.

