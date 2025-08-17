Niujorke – siaubingos šaudynės: sausakimšame klube žuvo trys žmonės

Tyrėjai įtaria, kad šaulys arba šauliai Bruklino Kraun Haitso rajone po ginčo prieš pat 3.30 val. vietos (10.30 val. Lietuvos) laiku atidengė ugnį iš kelių ginklų ir nušovė tris vyrus, žurnalistams sakė Niujorko policijos departamento komisarė Jessica Tisch (Džesika Tiš).
„Niujorko mieste įvyko siaubingos šaudynės“, – spaudos konferencijoje sakė J. Tisch.
Ji teigė, kad pareigūnai tiria mažiausiai 36 poilsio kambaryje aptiktas tūteles, taip pat šaunamąjį ginklą, kuris buvo rastas netoliese esančioje gatvėje.
Per šaudymo incidentą sužeisti aštuoni vyrai ir trys moterys gydomi ligoninėse dėl sužalojimų, kurie nekelia pavojaus gyvybei, nurodė ji.
Aukų amžius svyruoja nuo 27 iki 61 metų.
Šaudymo incidentas įvyko tuomet, kai Niujorke užfiksuotas rekordiškai žemas smurto su šaunamaisiais ginklais lygis.
„Turiu omenyje, kad per septynis mėnesius Niujorke užfiksuotas mažiausias šaudymo incidentų ir šaudymo aukų skaičius per visą istoriją", – pažymėjo ji.
„Tokie incidentai kaip šis, ačiū Dievui, yra anomalija, ir šįryt nutiko siaubingas dalykas, bet mes ketiname ištirti ir išsiaiškinti, kas įvyko", – pridūrė policijos komisarė.
Naujausi komentarai