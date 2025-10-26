Siaubas Lincolno universitete: nušautas žmogus, dar šeši – sužeisti

Šaudymo incidentas kilo per renginį lauke, skirtą alumnų sugrįžimui.
Česterio apygardos prokuratūra pranešė, kad teisėsaugos pareigūnai sureagavo ir atlieka tyrimą.
Asmuo, turėjęs šaunamąjį ginklą, buvo sulaikytas, o pareigūnai tiria galimybę, kad šaulių buvo daugiau nei vienas, tačiau nemano, kad universiteto miesteliui kyla kokia nors aktyvi grėsmė, sekmadienio rytą per trumpą spaudos konferenciją sakė Česterio apygardos prokuroras Christopheris de Barrena-Sarobe (Kristoferis de Barena-Sarobė).
„Neturime daug atsakymų, kas tiksliai įvyko“, – sakė jis.
„Galiu pasakyti, kad šiandien mes veikiame taip, tarsi tai nebūtų incidentas, kai kažkas atėjo su tikslu padaryti masinę žalą universiteto miesteliui“, – pridūrė jis.
Neturime daug atsakymų, kas tiksliai įvyko.
Pasak pareigūnų, šūvis nuaidėjo apie 21.30 val. vietos (3.30 val. Lietuvos) laiku prie didelio pastato, vadinamo Tarptautiniu kultūros centru, kur buvo pastatytos palapinės ir stalai.
Pareigūnai neatskleidė detalių apie aukas, įskaitant jų būklę ar tai, kur gydomi sužeistieji.
Pensilvanijos gubernatorius Joshas Shapiro (Džošas Šapiro) socialiniame tinkle „X“ sakė, kad buvo informuotas apie šaudymą ir pasiūlė universitetui bei vietos teisėsaugai visapusišką savo administracijos paramą.
„Kartu su manimi ir Lori melskimės už Lincolno universiteto bendruomenę“, – sakė jis, turėdamas omenyje savo žmoną.
Lincolno universitetas, istoriškai priklausęs afroamerikiečių bendruomenei Oksforde, yra maždaug 70 km į pietvakarius nuo Filadelfijos.
(be temos)