Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje žuvo daugiau kaip 700 vaikų

„Nuo plataus masto invazijos Rusija nužudė mažiausiai 707 jaunus ukrainiečius. Kiekviena tokia mirtis reiškia, kad iš vaiko buvo atimta ateitis. Rusija turi atsakyti už šiuos nusikaltimus“, – teigė V. Zelenskis.
Jis pridūrė, kad birželio 4-oji yra Tarptautinė nuo agresijos nukentėjusių vaikų diena. Šią dieną prisimenami vaikai, paveikti karo ir smurto.
Ukraina birželio 4-ąją prisimena vaikus, žuvusius per ginkluotą Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Atminimo diena 2021 m. buvo įtvirtinta Ukrainos parlamento nutarimu.
Ukrainos generalinės prokuratūros 2026 m. birželio 4 d. oficialiais duomenimis, rusų pajėgos Ukrainoje jau nužudė 705 vaikus ir 2 537 sužeidė.
Šie duomenys nėra galutiniai, nes siekiama nustatyti aukų skaičių aktyvių karo veiksmų zonose bei laikinai priešo užimtose ir išlaisvintose teritorijose.
Per rusų pajėgų atakas nukenčia ir švietimo įstaigos. Daug jų visiškai sugriauta. Blogiausia padėtis Dnipropetrovsko, Donecko, Charkivo, Mykolajivo, Sumų, Kyjivo, Chersono, Žytomyro, Zaporižios ir Černihivo srityse.