Nyderlanduose per ataką peiliu sužaloti trys prekybos centro darbuotojai

Hagoje trečiadienį buvo sužeisti trys prekybos centro darbuotojai per peiliu ginkluoto užpuoliko ataką ir kilusį gaisrą, pranešė policija.

Vietos žiniasklaida citavo policijos pranešimą, kad incidentas, po kurio dalis miesto centro buvo apsupta avarinių tarnybų kordonu, šiuo metu netiriamas kaip teroro aktas.

Vėliau, po plataus masto paieškų, kuriose dalyvavo sraigtasparniai ir apmokyti šunys, buvo sulaikytas 43 metų vyras.

Avarinės tarnybos buvo informuotos apie „užpuolimo peiliu incidentą ir gaisrą prekybos centre“, socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė policija.

Du iš subadytų prekybos centro darbuotojų buvo hospitalizuoti, nurodė policija.

Be to, į ligoninę patikrinimui buvo nugabenti trys policininkai, per gaisrą įkvėpę dūmų.

Paklausta, ar esama kokių nors terorizmo požymių, policijos atstovė naujienų agentūrai AFP pareiškė, kad „šiuo metu motyvas nežinomas“.