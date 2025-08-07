 Vilniuje, duobėje su kanalizacijos vamzdžiais, įvyko sprogimas: sužaloti trys darbininkai

Vilniuje, duobėje su kanalizacijos vamzdžiais, įvyko sprogimas: sužaloti trys darbininkai

2025-08-07 10:00
BNS inf.

Vilniuje, L. Sapiegos gatvėje, vykdant darbus iškastoje duobėje su kanalizacijos vamzdžiais, įvyko sprogimas, sužaloti trys vyrai, ketvirtadienį pranešė sostinės policija.

Sprogimas įvyko trečiadienį, kiek po 13 val. Į ligoninę paguldyti 1979, 2002 ir 1966 metais gimę vyrai.

Įtariama, kad sprogimas įvyko susikaupus nuodingiems garams.

Surinkta medžiaga dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.

Dubanovskaya
Kažkas nauja, kanalizacijų vamzdžiai Lietuvoje ėmė sproginėti... Reikia dar daugiau svetimšalių nusikaltėlių priimti.
1
0
Visi komentarai (1)

