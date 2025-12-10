„Pamoka“ peržengė ribas: mama surežisavo savo dukters pagrobimą

Anot „5news“, kurią cituoja leidinys „New York Post“, Tamara Hamby, įtariama, suorganizavo savo 22 metų dukros pagrobimą Arkanzase (JAV).
Lapkričio 17 d. pareigūnai sureagavo į galimą T. Hamby dukters, turinčios intelekto ir fizinių negalių, pagrobimą.
Įtariama, kad T. Hamby šia schema siekė pamokyti savo dukrą nekalbėti su nepažįstamaisiais internete. Kaip pranešama, jauna mergina bendravo su asmeniu, kuris apsimetė kantri dainininku Luke'u Bryanu.
T. Hamby apie inscenizuotą pagrobimą esą informavo namų slaugytojos padėjėją Shannon Yazmin Yvonne Childers, kuri padeda rūpintis dukra.
Įtariama, kad T. Hamby planavo, jog kažkas, apsimetęs L. Bryano pažįstamu, susisieks su jos dukra ir susitars dėl susitikimo.
Policijos teigimu, mama turėjo pasirodyti ir „išgelbėti ją“.
Įtariama, kad slaugytojos padėjėja užverbavo Davidą Q. Quachą ir Nico Austria, kad šie padėtų įgyvendinti planą. Jiedu pasirodė T. Hamby namuose ir pagrobė merginą.
Vyrai pririšo T. Hamby dukrą prie medžio, tačiau mergina sugebėjo pabėgti ir paskambinti tarnyboms.
Pasak šaltinio, merginos motina visą laiką viską stebėjo.
Tuo tarpu T. Hamby vyras Jeffrey Hamby'is „5news“ sakė, kad jo žmona buvo susirūpinusi dėl dukros veiklos internete.
Net ir atėmus įrenginius, mergina rasdavo būdų susisiekti su L. Bryanu apsimetusiu asmeniu, teigė J. Hamby'is. Apsimetėlio numerį Arkanzaso valstijos policija atsekė iki Nigerijos.
„Mes bandėme viską, bet ji nenustojo su juo bendrauti“, – sakė J. Hamby'is.
Tėvas pripažino, kad sąmokslas buvo „neapgalvotas“ ir „labai prastai įvykdytas“, tačiau pridūrė, kad pagrobimas buvo repetuojamas, siekiant išvengti dukters sužalojimo.
