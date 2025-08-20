Pareigūnai prie kelio rado šešias nukirstas galvas

Šioje Meksikos dalyje tokio ekstremalaus smurto atvejai yra reti.
Pirmieji apie palaikus pranešė vairuotojai, važiavę keliu, jungiančiu Pueblos ir Tlaskalos valstijas, teigė prokurorai.
Naujienų agentūros antradienį paskelbė, kad Meksikos vakaruose esančioje Kolimoje rasta dar viena galva ir kiti žmonių palaikai.
Prokuratūra, paskelbusi, kad pradėjo tyrimą, pranešė, kad Tlaskaloje rastos galvos yra vyrų.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad šiurpaus radinio vietoje taip pat buvo aptiktas lankstinukas, kuriame smurtas buvo siejamas su sąskaitų suvedinėjimu tarp konkuruojančių gaujų dėl degalų vagysčių.
Tiek Puebloje, tiek Tlaskaloje veikia narkotikais ir degalais prekiaujančios gaujos. Tačiau šiose valstijose tokio brutalaus smurto atvejai yra reti. Panašūs nusikaltimai dažniau įvykdomi kitose Meksikos dalyse, kurias kamuoja su narkotikais susijęs smurtas.
Vis dėlto pastaraisiais mėnesiais netoli abiejų minimų valstijų sienos buvo rasta žmonių palaikų.
Ekstremalaus smurto atvejų dažniau pasitaiko šiaurinėse valstijose ir Ramiojo vandenyno pakrantėje, kur veikia narkotikų karteliai.
Birželio 30 dieną viename šiaurės vakarų Sinaloa valstijos kelyje pareigūnai rado 20 kūnų ir penki iš jų buvo be galvų.
2022 metų kovą pietinėje Gerero valstijoje, pagrindinėje Čilapos gatvėje, buvo rastos šešios galvos ir kitų kūno dalių ant automobilio stogo.
Nuo 2006 metų, kai vyriausybė dislokavo karius kovai su galingais šalies narkotikų karteliais, su narkotikais susijęs smurtas Meksikoje pareikalavo apie 480 tūkst. žmonių gyvybių. Dar 130 tūkst. žmonių yra dingę be žinios.
(be temos)