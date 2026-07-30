Pareigūnė: pirmoji šiek tiek optimistiška diena pietvakarių Prancūzijoje nuo gaisrų pradžios

Prancūzijos ugniagesiai Žirondos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 220 tūkst. žmonių.
Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkst. hektarų plotą.
„Tai pirmoji šiek tiek optimistiška diena, nes jaučiame, kad pradedame grįžti į įprastą gyvenimą ir kad padėtis pradeda žymiai gerėti“, – sakė Sophie Brocas (Sofi Broka), pietvakarinio Žirondos departamento, kurį gaisrai nuniokojo labiausiai, prefektė.
Tačiau, anot jos, dar negalima pasakyti, kada gaisras bus visiškai suvaldytas.
„Vis dar yra du aktyvūs gaisro židiniai“, – sakė S. Brocas.
„Komandos dirbs visą naktį ir rytoj ryte, kad sustiprintų priešgaisrines juostas ir užtikrintų kraštų saugumą“, – pridūrė ji.
Regiono ugniagesių vadas Marcas Vermeulenas (Markas Vermelenas) atsisakė pasakyti, kada pavyks suvaldyti gaisrus.
„Nurodyti konkrečią datą iš mano pusės būtų pernelyg rizikinga“, – sakė jis žurnalistams.
„Tai priklausys nuo to, kaip reaguos reljefas, kiek dar iškils gaisrų židinių, taip pat nuo oro sąlygų, su kuriomis susidursime artimiausiomis dienomis“, – pridūrė jis.
Anksčiau ketvirtadienį dar 84 tūkst. žmonių, dėl gaisrų priverstų palikti savo namus, buvo leista grįžti namo.
Naujausi komentarai