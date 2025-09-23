Pareikšti kaltinimai vyrui, lazerine rodykle švietusiam į Trumpo sraigtasparnį

Vienas slaptosios tarnybos pareigūnas pamatė, kaip šeštadienį 33-ejų metų Jacobas Samuelis Winkleris nuo šaligatvio prie Baltųjų rūmų teritorijos į kylantį prezidento sraigtasparnį nukreipė raudoną lazerio spindulį, nurodoma pareiškime.
J. Winkleris buvo sulaikytas įvykio vietoje ir apkaltintas tuo, kad į orlaivį taikėsi lazerine rodykle – tai sunkus nusikaltimas, už kurį gresia iki penkerių metų kalėjimo.
J. Winklerio „elgesys kėlė riziką, kad pilotas galėjo būti apakintas ir prarasti orientaciją, ypač skrendant nedideliame aukštyje netoli kitų sraigtasparnių... ir Vašingtono monumento“, – teigiama dokumente.
„Dėl to prezidento sraigtasparnis patyrė riziką ore į ką nors atsitrenkti.“
Po to, kai jam buvo uždėti antrankiai, J. Winkleris „parpuolė ant kelių ir pradėjo kalbėti tokius dalykus kaip „Turėčiau atsiprašyti Donaldo Trumpo“, – rašoma slaptosios tarnybos pareigūno pasirašytame dokumente.
Vėliau J. Winkleris pareigūnams sakė, kad „nežinojo, jog draudžiama taikytis lazeriu į prezidento sraigtasparnį“ ir kad „jis lazeriu taikosi į įvairius daiktus, pavyzdžiui, „Stop“ ženklus“.
Dokumentuose nenurodoma, ar kas nors iš sraigtasparnyje buvusiųjų pastebėjo lazerį.
Pasak JAV žiniasklaidos, D. Trumpas vyko į Virdžinijos valstiją sakyti kalbos organizacijoje „American Cornerstone Institute“.
Federalinė aviacijos administracija teigia, kad lazeriai kelia „rimtą grėsmę“ orlaivių saugumui ir gali išvesti pilotus iš rikiuotės.
Šiemet agentūra užfiksavo bemaž 6 tūkst. incidentų, kai buvo naudojamas lazeris.
Naujausi komentarai