Paryžiuje prasidėjo apeliacinis teismo procesas dėl mokytojo nukirsdinimo

18-metis nužudė ir nukirsdino namo iš mokyklos grįžtantį 47 metų istorijos mokytoją Paryžiaus priemiestyje 2020 m. spalio 16 dieną. Po kelių minučių policija nušovė rusų ir čečėnų kilmės nusikaltėlį.
Nusikaltimas, priskirtas prie islamistų motyvuoto teroro akto, sukėlė tarptautinį siaubą.
Dar iki užpuolimo internete buvo kurstomos nuotaikos prieš mokytoją, nes jis klasėje per pamoką apie saviraiškos laisvę rodė prieštaringai vertinamas pranašo Mahometo karikatūras, kurias paskelbė satyrinis žurnalas „Charlie Hebdo“.
Tyrėjai teigia, kad kurstymas paskatino užpuoliką įvykdyti žmogžudystę.
Apeliaciniame teisme kaltinamieji yra du nusikaltėlio draugai, dabar 24 ir 25 metų, įtariami lydėję jį nusipirkti ginklų ir nuvežę į nusikaltimo vietą. Pirmasis teismas jiems skyrė 16 metų laisvės atėmimo bausmę už dalyvavimą teroristiniame išpuolyje. Abu teigia nežinoję apie tikruosius užpuoliko ketinimus.
Taip pat teisiamas melagingus kaltinimus prieš S. Paty skleidusios moksleivės 54 metų tėvas ir 66 metų islamo pamokslininkas. Abu vyrai kurstė priešiškumą mokytojui socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose. Jiems buvo skirtos atitinkamai 13 ir 15 metų laisvės atėmimo bausmės.
Prieš maždaug dvejus metus vykusiame atskirame teismo procese šeši mokiniai buvo nuteisti už savo vaidmenį žmogžudystę lėmusiuose įvykiuose. Teismas nustatė, kad jie prieš pat nusikaltimą padėjo užpuolikui atpažinti S. Paty.
