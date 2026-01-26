Nužudymu kaltinamo pasieniečio teisme buvusi žuvusiojo žmona: jis važiavo į mišias

Pasienietis teisiamas dėl to, kad šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklususį vairuotoją. Pirmadienį buvo apklausti žuvusiojo žmona, sūnus ir viena giminaitė.
Pirmoji buvo apklausta buvusi žuvusiojo Andžejaus Aleksiuko žmona Veslava Aleksiukienė, jie buvo formaliai išsiskyrę prieš keliolika metų, bet vėliau vėl ėmė gyventi kartu.
Pasak jos, vyras dirbo statybose. Moteris papasakojo, kad šeimoje buvo trys vaikai, vienas iš jų jau suaugęs.
V. Aleksiukienė papasakojo, kad lemtingąją dieną A. Aleksiukas išvažiavo į mišias. Moters teigimu, vyras naudojosi automobiliu „Audi“, „VW Passat“, kuriame jis buvo nušautas, ji nebuvo mačiusi. Moteris sakė, kad vyras neminėjo, jog ketina tądien važiuoti į Šalčininkų rajone esančią sodybą.
„Nežinojau. Vyras man sakė, kad kai pasienyje važiuoja su manimi, niekas netikrina. O kai važiuoja vienas, pasieniečiai jį stabdo, tikrina“, – į teisėjos Eglės Venckienės klausimą, ar žinojo apie kokius nors vyro konfliktus su pasieniečiais, atsakė apklausiamoji.
Moteris teigė nežinojusi apie vyro reikalus, susijusius su kontrabanda.
„Žinojau, kad buvo teistas. Buvo baudos, kai kurias mokėjo“, – sakė V. Aleksiukienė.
Ji pasakojo, kad apie nušautą kontrabandininką išgirdo iš televizijos žinių, bet tada dar nežinojo, kad tai jos buvęs sutuoktinis.
„Ne tas galvoje buvo. Nušovė, tai nušovė“, – pasakojo V. Aleksiukienė.
Praėjusiame teismo posėdyje buvo peržiūrėti byloje esantys vaizdo įrašai, padaryti tarnybinio automobilio vaizdo registratoriumi ir pareigūnų kūno kameromis.
Pareigūnas kaltės nepripažįsta.
Kaip skelbė BNS, 2024-ųjų birželio 1-osios vakarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai gavo Padvarionių užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.
Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį „VW Passat“, kurio vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti. Bėglys važiavo ignoruodamas jį persekiojančio tarnybinio automobilio garsinius ir šviesos signalus, pareigūnų reikalavimus sustoti bei jo kelyje stovintį ginkluotą pasienietį. Pastarasis šovė į bėglio automobilio ratą, tačiau kulka pataikė į vairuotoją. Šūvis buvo mirtinas.
Paaiškėjo, kad automobilis buvo prikrautas dėžių su kontrabandinėmis cigaretėmis.
