Kontrabandininką nušovęs pasienietis papasakojo, kaip viskas vyko

„Nesuprantu, kodėl esu kaltinamas dėl tyčinio nužudymo“, – posėdyje teigė pareigūnas.
Jį pirmadienį palaikyti atvyko keliasdešimt kolegų, tarp jų – ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas.
„Aš negaliu nebūti čia šiandien, nors, kaip žinote, turime nemažai iššūkių, kadangi mūsų kolega, mūsų ginklo brolis šiuo metu yra bėdoje. Noriu pasakyti, kad mes palaikome savo kolegą – palaikome ir kaip kolegą, ir kaip žmogų“, – prieš posėdį žurnalistams sakė R. Liubajevas.
Jis taip pat teigė, kad VSAT prisidėjo mokant už advokato paslaugas, taip pat suteikė psichologinę pagalbą ir paramą.
Užsikirto ginklas
Bylos duomenimis, pernai vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.
Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį, kuris nepakluso perspėjimams sustoti.
Automobiliui nestojus ir nuvažiavus, K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, iš tarnybinio šaunamojo ginklo vieną kartą iššovė į nuvažiuojantį automobilį. Vėliau paaiškėjo, kad automobilio vairuotojas buvo mirtinai sužeistas.
Pats pasienietis liudijo, jog į jo pusę važiavęs „VW Passat“ nepakluso nurodymams sustoti ir važiavo į jį. Pareigūnas tikino matęs, kad už vairo sėdėjo vyras, kuris iš išvaizdos buvo matytas.
„Nukreipiau ginklą į variklį, bandžiau šaukti, mojavau rankomis, bet jis pasuko tiesiai į mane, todėl šokau į pievos pusę. Nusitaikiau į automobilio galinį ratą, bet ginklas užsikirto“, – sakė jis.
Nusitaikiau į automobilio galinį ratą, bet ginklas užsikirto.
Anot pareigūno, po šio įvykio automobilis važiavo link Tabariškių kaimo, esančio Šalčininkų rajono savivaldybėje, pasienyje su Baltarusija.
„Buvau įsitikinęs, kad gali kilti pavojus gyventojams, pertaisau ginklą, nusitaikiau į kairį galinį ratą ir šoviau. Mašina nuvažiavo toliau ir toliau vijomės, bet pavažiavus 150 metrų automobilis pradėjo sukti link medžio ir atsitrenkė“, – teigė K. Ilgevičius.
Tuomet pasieniečiui išlipus iš automobilio, siekiant sulaikyti asmenį, nustatyta, kad šis – be gyvybės ženklų.
16 metų tarnyboje išdirbęs pasienietis teigė iš kolegų žinojęs, kad nušautas asmuo užsiėmė kontrabanda, tačiau anksčiau jo sulaikęs nebuvo.
Jis taip pat tikino, kad tai yra pirmasis kartas, kada jis panaudojo šaunamąjį ginklą.
Dar iki posėdžio kaltinamojo advokatas Vidas Vilkas teigė manantis, kad byloje kaltinimai pateikti nepagrįstai.
Prokuroras Darius Šneideris savo ruožtu pabrėžė, kad šūvis atliktas po to, kai nestojęs pažeidėjas apvažiavo pareigūną bei šalinosi.
„Šiuo atveju, manytina, jog šūvis atliktas pažeidžiant įstatymą, nes įstatymas (...) numato, kad šaunamasis ginklas gali būti panaudojamas tik tokiu atveju, kai yra kilęs neišvengiamas pavojus pačiam pareigūnui ar kitiems asmenims“, – teigė jis.
„Pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis buvo prieita išvados, kad neišvengiamas pavojus šiuo atveju jau nebebuvo kilęs, tai yra buvo pasibaigęs tuo momentu, kai buvo atliktas šūvis“, – tikino prokuroras.
Kaip BNS yra sakęs VSAT atstovas Giedrius Mišutis, „VW Passat“ rasta 4,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
Kitas teismo posėdis vyks sausio 5 dieną, jame, peržiūrėjus pasieniečių kūnų kamerų vaizdo įrašus bei perklausius garso įrašus, bus tęsiama kaltinamojo apklausa.
Kolegų palaikymas
Beveik 300 narių vienijantis „Pasieniečių klubas“ pirmadienį išplatintame pareiškime teigė, kad šia byla teismas siunčia netinkamą žinią kitiems VSAT pareigūnams.
Anot klubo, tai nėra pirmas atvejis, kai teisėsaugos pareigūnus bandoma nuteisti už tai, kad jie vykdo savo pareigas užkardydami teisės pažeidimus.
Kaip rašė BNS, spalį Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos nuosprendį, kuriuo policininko Dariaus Šerpyčio baudžiamoji byla dėl agresyvios moters nužudymo nutraukta, o dėl kaltinimų piktnaudžiavus tarnyba jis išteisintas.
Pareigūnas buvo teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos ligonę.
Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus, grasindama juos papjauti.
Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė, nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.
(be temos)
(be temos)
(be temos)