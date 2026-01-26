Patvirtintas protestų Irane aukų skaičius artėja prie šešių tūkstančių

Šiuos gruodžio pradžioje prasidėjusius protestus iš pradžių sukėlė pasipiktinimas dėl ekonominių sunkumų, tačiau vėliau jie peraugo į masinį judėjimą prieš Islamo Respubliką, o nuo sausio 8-osios kelias dienas vyko didžiuliai gatvių mitingai. Žmogaus teisių gynimo grupės apkaltino valdžios institucijas pradėjus precedento neturintį susidorojimą ir šaudžius tiesiai į protestuotojus.
Aukų skaičių fiksuojančios nevyriausybinės organizacijos teigė, kad jų darbą trikdo jau 18 dienų besitęsiantis interneto išjungimas, ir įspėjo, jog patvirtinti skaičiai greičiausiai yra kur kas mažesni, nei tikrieji.
JAV įsikūrusi organizacija „Human Rights Activists News Agency“ (HRANA) informavo, kad patvirtino, jog žuvo 5 848 žmonės, tarp jų – 5 520 protestuotojų, 77 nepilnamečiai, 209 saugumo pajėgų nariai ir 42 praeiviai. Tačiau ši grupė pridūrė, kad vis dar tiria dar 17 091 galimą mirties atvejį. Pasak jos, buvo sulaikyti mažiausiai 41 283 žmonės.
Stebėsenos organizacija „Netblocks“ patvirtino, kad internetas tebėra išjungtas, ir pažymėjo, jog tai „temdo mirtino susidorojimo su civiliais gyventojais mastą“.
Irano valdžios institucijos praėjusią savaitę pateikė pirmąjį oficialų protestų aukų skaičių ir pareiškė, kad žuvo 3 117 žmonių. Irano kankinių ir veteranų fondo pareiškime buvo siekiama atskirti „kankinius“, kurie, pasak jos, buvo saugumo pajėgų nariai arba nekalti praeiviai, nuo esą JAV remiamų „riaušininkų“. Valdžia teigė, kad iš 3 117 žmonių 2 427 buvo „kankiniai“.
Persų kalba transliuojamas televizijos kanalas „Iran International“, kuris yra įsikūręs už Irano ribų, savaitgalį pranešė, kad sausio 8–9 d. saugumo pajėgos pražudė daugiau kaip 36,5 tūkst. iraniečių. Kanalas rėmėsi pranešimais, dokumentais ir šaltiniais. Patikrinti šio reportažo kol kas nebuvo galimybės.
Kita nevyriausybinė organizacija, Norvegijoje įsikūrusi „Iran Human Rights“ (IHR) teigia užfiksavusi mažiausiai 3 428 atvejus, kuomet saugumo pajėgos nužudė protestuotojus, ir perspėjo, kad galutinis aukų skaičius gali pasiekti 25 tūkst.
