Režimas iš žuvusių protestuotojų artimųjų reikalauja susimokėti už palaikų grąžinimą

Per daugiau nei dvi savaites trukusius protestus prieš šalies režimą visame Irane žuvo keli tūkstančiai žmonių.
Viena šeima iš šiaurinio Rašto miesto BBC teigė, kad saugumo pajėgos už jų artimojo palaikų grąžinimą reikalavo 700 mln. tomanų (5 tūkst. JAV dolerių).
Tuo metu Teherane kurdų kilmės sezoninio statybininko šeima, nuvykusi pasiimti jo kūno, sulaukė žinių, kad už tai turės sumokėti 1 mlrd. tomanų (7 tūkst. JAV dolerių).
Šeima BBC papasakojo negalėjusi sau leisti sumokėti tokios sumos ir buvusi priversta išvykti be sūnaus palaikų. Statybininkai Irane paprastai uždirba mažiau nei 100 JAV dolerių per mėnesį.
Buvo atvejų, kai ligoninių darbuotojai skambindavo mirusiųjų artimiesiems ir įspėdavo juos atvykti pasiimti palaikų, kol saugumo pajėgos nepareikalavo iš jų pinigų.
ELTA primena, kad demonstracijos ir streikai prasidėjo 2025 m. gruodžio pabaigoje Irano sostinėje Teherane. Juos paskatino ekonominės problemos, infliacija ir smunkanti šalies valiutos, rialo, vertė.
Vėliau protestai išplito į kitus miestus ir peraugo į milžiniškas demonstracijas prieš šalies teokratinį režimą.
Žmogaus teisių organizacijos „Iran Human Rights“ (IHRNGO) ketvirtadienį skelbė, kad Irane nuo protestų pradžios buvo nužudyta daugiau nei 3,4 tūkst. demonstrantų.
