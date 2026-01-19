Programišiai perėmė Irano valstybinės televizijos kontrolę

Aktyvistų teigimu, palydovo transliacijos sutrikdytos po valdžios žiauraus valdžios susidorojimo su demonstrantais, per kurį žuvo mažiausiai 3 919 žmonių. Jie nerimauja, kad nutekėjus daugiau informacijos iš Islamo Respublikos, kurioje tebeblokuojamas interneto ryšys, aukų skaičius dar labiau išaugs.
Pirmadienį internete pasklidę vaizdo įrašai sekmadienio vakarą buvo rodomi per kelis kanalus, kuriuos palydoviniu ryšiu transliuoja valstybinis Irano Islamo Respublikos transliuotojas, turintis televizijos ir radijo transliacijų monopolį.
Iš pradžių buvo rodomi du vaizdo klipai su iraniečius sausio 8 d. išeiti į gatves kvietusiu, tremtyje gyvenančiu sosto įpėdiniu Reza Pahlavi, kurio tėvas šachas Mohammadas Reza Pahlavi pabėgo iš Irano prieš 1979 m. islamo revoliuciją.
„Turiu specialią žinią kariuomenei. Jūs esate Irano nacionalinė armija, o ne Islamo Respublikos armija“, – kalbėjo R. Pahlavi įsilaužimo metu transliuotame įraše.
„Jūsų pareiga yra apsaugoti savo gyvybes. Laiko jums liko nedaug. Kuo greičiau prisijunkite prie žmonių“, – ragino šacho sūnus.
Vėliau buvo rodoma filmuota medžiaga, kurioje matyti saugumo pajėgos ir kiti asmenys, kurie, panašu, dėvėjo Irano policijos uniformas. Nepateikiant įrodymų buvo teigiama, kad kiti „sudėjo ginklus ir prisiekė ištikimybę tautai“.
„Tai žinia kariuomenei ir saugumo pajėgoms. Nenukreipkite ginklų į žmones. Prisijunkite prie tautos, siekiančios Irano laisvės“, – skelbė užrašas įrašo titruose.
Šalies sukarintai Revoliucinei gvardijai artima laikoma pusiau oficiali naujienų agentūra „Fars“ citavo valstybinės televizijos pranešimą, kuriame pripažįstama, kad „kai kuriose šalies vietovėse signalas buvo trumpam sutrikdytas dėl nežinomos priežasties“. Ji neatskleidė, kas buvo transliuojama.
R. Pahlavi biuras patvirtino, kad per sutrikdytą transliaciją buvo rodomas sosto įpėdinis. Į „The Associated Press“ pateiktus klausimus apie įsilaužimą jis neatsakė.
AFP teigimu, užsienyje išplitusiais socialinių tinklų vaizdo įrašais veikiausiai pasidalino turintieji „Starlink“ palydovus, kad galėtų apeiti interneto ryšio blokavimą.
Šiais vaizdo įrašais taip pat pasidalino R. Pahlavi kampanija.
AFP primena, kad įsilaužėliai Irano televizijos transliacijas sutrikdo ne pirmą kartą. „The Washington Post“ 1986 m. pranešė, kad CŽA šacho sūnaus sąjungininkams davė „miniatiūrinį televizijos siųstuvą 11 minučių trukmės slaptam transliavimui“ į Iraną, kuriuo buvo perimtas dviejų Islamo Respublikos stočių signalas.
2022 m. keli kanalai transliavo vaizdo įrašus, kuriuose buvo rodomi išeivijos opozicinės grupės „Mujahedeen-e-Khalq“ lyderiai ir užrašas, raginantis nužudyti Irano aukščiausiąjį lyderį ajatolą Ali Khamenei.
Kaip anksčiau rašė ELTA, tarp JAV ir Irano tebetvyro įtampa dėl susidorojimo su protestuotojais. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nubrėžė dvi raudonąsias linijas Islamo Respublikai – taikių protestuotojų žudymą ir Teherano vykdomas masines egzekucijas po demonstracijų. JAV prezidentas sekmadienį pareiškė, kad Iranui atėjo laikas susirasti naują lyderį.
Prieš keletą dienų Pietų Kinijos jūroje buvęs JAV lėktuvnešis per naktį praplaukė Singapūrą ir įplaukė į Malakos sąsiaurį – kelią, kuriuo gali pasiekti Artimuosius Rytus.
Naujausi komentarai