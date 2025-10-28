Penktos kategorijos uraganas „Melissa“ pasiekė Jamaikos krantus

Iki katastrofiškos penktos kategorijos audros dieną anksčiau sustiprėjęs uraganas vis dar slenka per Karibų jūros regioną, keldamas pražūtingų potvynių ir gyvybei pavojingų sąlygų riziką, o maksimalaus ilgalaikio vėjo greitis pasiekė net 295 kilometrus per valandą.
„Tai itin pavojinga ir gyvybei grėsminga situacija!“ – įspėjo JAV Nacionalinis uraganų centras, paraginęs gyventojus likti pastogėse ir kuo toliau nuo langų, net ir per trumpą ramybės pertrauką vadinamojoje uragano akyje.
„Melissa“ ilgalaikio vėjo greitis yra dar galingesnis nei daugumos didžiųjų pastarojo meto audrų, įskaitant 2005-ųjų uraganą „Katrina“, kuris nusiaubė Naująjį Orleaną Jungtinėse Valstijose.
„Jamaikai tai bus iki šiol didžiausia šimtmečio audra“, – sakė Pasaulinės meteorologijos organizacijos atstovė Anne-Claire Fontan (En Kler Fontan).
Jau pranešta apie septynis mirties atvejus – tris Jamaikoje, tris Haityje ir vieną Dominikos Respublikoje, kurie siejami su prastėjančiomis oro sąlygomis, tačiau pareigūnai neslepia susirūpinimo, kad daugelis žmonių ignoruoja raginimus ieškoti saugios vietos.
„Jamaika, dabar ne laikas būti drąsiems“, – per spaudos konferenciją įspėjo vietos vyriausybės ministras Desmondas McKenzie (Desmondas Makenzis).
Jūros vandens lygio pakilimas kartu su lietumi – o kritulių kiekis greičiausiai bus matuojamas pėdomis, o ne coliais – gali sukelti mirtinus potvynius ir nuošliaužas.
„Jamaika, būk saugi“, – socialiniame tinkle „X“ parašė lengvosios atletikos legenda Usainas Boltas, vienas iš žymiausių jamaikiečių.
Ishackas Wilmotas (Išakas Vilmotas), kuris su šeima nuo stichijos slėpėsi Kingstone, naujienų agentūrai AFP sakė, kad kol kas jie yra saugūs ir sausi, bet per naktį neteko elektros ir vandens.
„Vėjas stiprus ir gūsingas, – sakė jis. – Nors esame toli nuo akies, uraganas vis tiek yra labai stiprus ir triukšmingas.“
Lėtas milžinas
Jamaikos Raudonasis Kryžius, kuris prieš infrastruktūros sutrikimus dalijo geriamąjį vandenį ir higienos priemones, teigė, kad audros „lėtas pobūdis“ dar padidino nerimą.
Uragano greitis šiek tiek padidėjo, tačiau jis slenka maždaug žmogaus ėjimo greičiu, o tai reiškia, kad jis gali užsibūti virš turistų pamėgtos atogrąžų salos.
Paprastai „laukiama, kad galbūt per keturias valandas jis praeis... bet „Melissa“ atveju taip neatrodo“, naujienų agentūrai AFP sakė Raudonojo Kryžiaus atstovė Esther Pinnock (Ester Pinok).
Tikėtina, kad šis galingas uraganas vėlų antradienį pasieks rytinę Kubos dalį.
Baiminamasi, kad milžiniška audra sukels tokio masto nuniokojimą, kaip kai kurie iš galingiausių pastarojo meto uraganų, pavyzdžiui, „Katrina“, „Maria“ ar „Harvey“.
Mokslininkai teigia, kad didžiulės audros dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos dar sustiprėjo ir padažnėjo.
Meteorologas Kerry Emanuelis (Keris Emanuelis) sakė, kad dėl visuotinio atšilimo vis daugiau audrų sparčiai sustiprėja, kaip buvo matyti „Melissa“ atveju, ir dėl to didėja milžiniškų liūčių tikimybę.
„Vanduo nužudo daug daugiau žmonių nei vėjas“, – sakė jis agentūrai AFP.
Paskutinis didelis uraganas, smogęs Jamaikai, buvo 2024 metų liepą atslinkęs „Beryl“ – tam metų laikui neįprastai stipri audra.
„Dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos visi blogiausi uragano „Melissa“ aspektai tampa dar blogesni“, – sakė klimato mokslininkas Danielis Gilfordas.
