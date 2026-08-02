Peru sudužus nedideliam turistiniam lėktuvui žuvo trylika žmonių

Žuvo septyni italai, du vokiečiai ir du ispanai, taip pat du įgulos nariai, sakė Transporto ministerijos atstovas.
Incidentas įvyko netrukus po 13 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku, kai lėktuvas „Cessna 208 Caravan“ pakilo iš Pisko oro uosto, esančio maždaug už 240 km į pietus nuo sostinės Limos.
„Turime informacijos, kad žuvo 11 keleivių ir du įgulos nariai“, – žurnalistams katastrofos vietoje sakė policijos majoras Jorge Andrade (Chorchė Andradė).
„Atsižvelgiant į avarijos sunkumą, išgyvenusiųjų nėra. Jau suradome keturių (žuvusiųjų) kūnus“, – sakė J. Andrade, nenurodydamas aukų tapatybės.
Jis taip pat nenurodė, kas galėjo sukelti katastrofą.
Peru civilinės aviacijos administracija ir oro avarijų tyrimo agentūra tirs avariją, pranešė Transporto ministerija. Įvykio vietoje pareigūnai jau renka įrodymus.
Ugniagesiai ir policininkai, kai kurie – su kaukėmis, dirbo tarp sumaitotų, rūkstančių orlaivio nuolaužų. Kai kurie nešė šiukšlių maišus.
Vienas lėktuvo ratas gulėjo netoli nuolaužų, visiškai atsiskyręs nuo orlaivio.
Peru prezidentė Keiko Fujimori (Keiko Fudžimori) sakė, kad jos vyriausybė svarsto galimybę uždaryti Pisko oro uostą.
„Avarinė situacija“
Naskos piešiniai – tai dykumoje išraižytų, 500 m. pr. m. e.–500 m. po Kr. datuojamų geoglifų grupė.
Geometrinių figūrų ir gyvūnų kontūrų prasmė tebėra paslaptis. Kai kas mano, kad šie piešiniai atliko ritualines astronomines funkcijas, teigia UNESCO, kuri 1994 metais paskelbė šią vietovę Pasaulio paveldo objektu.
Sudužusį lėktuvą eksploatavo bendrovė „AeroDiana“, siūlanti nuo 30 minučių iki valandos trunkančias apžvalgines keliones virš šios vietovės, kurią geriausia apžiūrėti iš oro.
„AeroDiana“ naujienų agentūrai AFP sakė, kad netrukus paskelbs daugiau informacijos apie katastrofą.
Vista Alegrės savivaldybės, kurioje sudužo lėktuvas, pareigūnai išplatintame pareiškime teigė, kad, pirminiais duomenimis, dėl katastrofos kalta „avarinė situacija skrydžio metu“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Vienas Vista Alegrės gyventojas sakė, kad lėktuvas sprogo atsitrenkęs į žemę.
Iš Pisko oro uosto skraido dešimtys nedidelių lėktuvų, aptarnaujančių turistų, daugiausia užsieniečių, norinčių pamatyti Naskos piešinius, srautą.
Tokių nelaimingų atsitikimų yra buvę ir anksčiau. 2022 metais per lėktuvo katastrofą žuvo septyni žmonės, tarp jų du čiliečiai ir trys Nyderlandų piliečiai.
2010 metų spalį žuvo keturi britų turistai ir du Peru įgulos nariai, kai sudužo „AirNasca“ lėktuvas, skraidinęs turistus apžiūrėti šios vietovės.
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