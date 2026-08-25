 Pietų Prancūzijoje praūžus tornadui dešimtys žmonių sužeisti

Pietų Prancūzijoje praūžus tornadui dešimtys žmonių sužeisti

2026-08-25 10:09
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Pietų Prancūzijoje pirmadienį tornadas apgadino kelis šimtus namų ir sužeidė 41 žmogų, o tūkstančiai namų ūkių liko be elektros.

<span>Pietų Prancūzijoje praūžus tornadui dešimtys žmonių sužeisti</span>
Pietų Prancūzijoje praūžus tornadui dešimtys žmonių sužeisti / Scanpix nuotr.

Vėlyvą popietę audra smogė Pomo komunai, esančiai Pirėnų papėdėje, ir daugiausia apgadino stogus, teigė vietos prefektūra.

Pirmadienio vakarą be elektros tebebuvo apie 2 800 namų ūkių, o kai kuriuos kelius blokavo nukritusios medžių šakos.

Gyventojams, kurių namai buvo apgadinti, buvo suteiktas laikinas būstas, o daugiau nei 120 pagalbos darbuotojų vykdė valymo darbus šioje teritorijoje.

Audra taip pat sutrikdė lėktuvų eismą – transporto ministras Philippe‘as Tabarot pranešė apie vėlavimus ir atšauktus skrydžius Nicos, Bordo, Marselio, Tulūzos, taip pat Paryžiaus oro uostuose.

Nacionalinė meteorologijos tarnyba „Meteo-France“ pranešė, kad gretimame Arket-an-Val kaime vėjo greitis siekė iki 117 kilometrų per valandą.

Prancūzijoje per metus vidutiniškai užfiksuojama keliasdešimt tornadų. Pasak „Meteo-France“, nežinoma, kokį poveikį jų dažnumui ir intensyvumui daro visuotinis atšilimas.

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