Plinta šokiruojantis vaizdo įrašas: kruizo keleivė įstrigo vandens čiuožykloje virš vandenyno

Šokiruojančiame vaizdo įraše galima matyti moterį, įstrigusią permatomame vamzdyje virš ošiančių bangų.
Nuo streso išvargusi keleivė matoma bandanti nusileisti žemyn čiuožykla, ištiesusi rankas ir stumdama savo kūną į priekį.
Kiti keleiviai, pastebėję, kad ji įstrigo, pradėjo klykti. Vienas stebėtojas, 13 sekundžių trukmės „TikTok“ vaizdo įrašui artėjant prie pabaigos, girdimas sakantis: „O Dieve, ji tiesiogine prasme įstrigo.“
„TikTok“ paskelbęs asmuo nenurodė, kurioje kruizų linijoje įvyko incidentas. Tačiau laivas yra labai panašus į „Norwegian Cruise Line's Bliss“, teigiama „New York Post“ portale. „Cruisemapper“ duomenimis, šis laivas, rugsėjo 19 d. plaukęs septynių dienų kruizu pirmyn ir atgal prie Viktorijos, Britanijos, Kolumbijos, krantų, primena šį laivą, praneša „People“.
Laive taip pat yra dvigubos kilpos vandens čiuožykla, vadinama „Ocean Loops“.
Pagal „Norwegian Cruise Lines“ duomenis, šios čiuožyklos metu keleiviai atsistoja ant atsidarančio liuko, kuris nuleidžia adrenalino mėgėjus į kilpas, išsikišančias 3,3 metro už laivo borto ir pakibusias 48,5 metro virš vandens, prieš išleidžiant juos į laive esantį baseiną.
„Norwegian“ svetainėje nurodomi reikalavimai šiam atrakcionui: minimalus ūgis 101,6 cm ir svoris nuo 54,4 iki 136 kg.
Nors neaišku, ar moteris sugebėjo išsiropšti į saugią vietą, vienas „TikTok“ vartotojas tvirtino, kad vamzdis yra įrengtas su avariniu liuku – paruoštu personalui atverti, jei keleivis įstrigtų.
Tai ne pirmas kartas, kai kruizo keleivis, kaip įtariama, įstrigo „Norwegian Cruise Line's Ocean Loops“ čiuožykloje. 2022 m. vaizdo įrašas parodė, kaip kita moteris, mėgstanti jaudulį, tariamai įstrigo masinėje vandens čiuožykloje virš vandenyno. Tačiau vaizdo įrašo autorius teigė, kad moteris buvo išlaisvinta „taip greitai“, kad „kol nuėjau ten, ji jau buvo lauke ir pasirengusi vėl čiuožti“.
Vos praėjusį mėnesį įvyko dar vienas incidentas vandens čiuožykloje kruiziniame laive, kai stiklo panelė subyrėjo viduryje čiuožimo „Royal Caribbean's Icon of the Seas“ laive.
