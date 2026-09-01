Po bandymų pulti laivus JAV kariuomenė sudavė smūgių Iranui

Smūgiai, prasidėję 16 val. Grinvičo (19 val. Lietuvos) laiku, buvo suduoti po pastaruoju metu Revoliucinės gvardijos surengtų „bandymų pulti komercinius laivus Hormuzo sąsiauryje ir regione dislokuotus amerikiečių karius“, socialiniame tinkle „X“ pranešė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM).
Irano valstybinė televizija antradienį pranešė, kad šalies pietuose, prie strateginio Hormuzo sąsiaurio, nugriaudėjo keli sprogimai.
„Į rytus nuo Bandare Abaso ir aplink Kešmo salą pasigirdo keli sprogimai“, – nurodė valstybinė televizija ir pridūrė, kad kol kas pietinėje Hormozgano provincijoje „apie jokius incidentus ar žalą nepranešta“.
Po šešių karo mėnesių priešininkai tebėra aklavietėje – Iranas laiko uždaręs strateginį Hormuzo sąsiaurį, o Jungtinės Valstijos tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą.
Jungtinės Valstijos sekmadienį įvykdė pirmuosius per kelias pastarąsias savaites žinomus smūgius Iranui, pataikydamos į Irano salą Hormuzo sąsiauryje.
Teheranas greitai atsakė atakuodamas JAV karinius taikinius Artimuosiuose Rytuose.
Vašingtonas pranešė, kad jo pajėgos atakavo Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje, siekdamos užkirsti kelią Teheranui minuoti šį svarbų laivybos maršrutą.
Iranas atsakė raketų ir dronų atakomis, nukreiptomis į Jordaniją ir Jungtinius Arabų Emyratus, teigdamas, kad taikėsi į ten esančias JAV pajėgas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) tuomet pažadėjo stipriai smogti Iranui ir televizijos „Fox News“ žurnalistui pareiškė, kad „atsakas bus“.
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