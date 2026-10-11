Po drono smūgio sutriko dar vieno Rusijos bendrovės „Yandex“ duomenų centro veikla

„Yandex“, dažnai vadinama „Rusijos Google“, valdo populiariausią šalies paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymo ir taksi paslaugų programėlę, kuria naudojasi dešimtys milijonų žmonių.
Ši ataka, kaip pranešta, jau trečia per savaitę, gali reikšti naujos Kyjivo atsakomųjų smūgių kampanijos, nukreiptos prieš Rusijos interneto infrastruktūrą, pradžią. Prieš kelias savaites Maskva pradėjo atakuoti duomenų centrus Ukrainoje.
„Per bepiločio orlaivio ataką buvo apgadinta „Yandex“ duomenų centro Vladimire infrastruktūra“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtame pranešime apie paslaugų sutrikimus nurodė bendrovė.
„Yandex“ teigė, kad per ataką niekas nenukentėjo, pridurdama, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos, o bendrovė vertina galimybes atkurti centro veiklą.
„Duomenų centro veikla visiškai sustabdyta“, – pridūrė bendrovė ir paragino klientus imtis atsarginių priemonių paslaugų veikimui užtikrinti, nes platforma veikia avariniu režimu.
„Likusių išteklių konfigūracija laikoma nestabilia“, – nurodė bendrovė, perspėdama, kad specialistams vertinant žalą taip pat gali sutrikti ryšys su techninės pagalbos tarnyba.
Penktadienį „Yandex“ pranešė, kad per drono ataką buvo apgadintas duomenų centras Kalugos srityje, dėl to nustojo veikti keli jo moduliai ir sutriko kai kurių paslaugų teikimas.
Ankstesnę naktį per ataką kilo gaisras „Yandex“ objekte Riazanės srityje. Dėl jo įvyko didelių sutrikimų, paveikusių transporto ir elektroninės prekybos platformas.