Po išpuolių mokyklose Tuskas smerkia internetinį „smurto kultą“

Paaugliai patyrė „interneto, vaizdo žaidimų ir gryną smurtą propaguojančio turinio įtaką“, spaudos konferencijoje sakė Donaldas Tuskas.
„Deja, (tai) pasiekė ir Lenkiją“, – pridūrė jis.
Ketvirtadienį Lenkijoje penkiolikmetis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiuosius, pranešė policija.
37-erių prižiūrėtoja buvo gaivinama, tačiau nuo patirtų sužalojimų mirė. Peiliu ginkluotas vaikinas taip pat sužeidė dar du žmones, tarp jų – mokyklos direktorių, kuriam visgi pavyko jį sutramdyti.
Ketvirtadienį vykusioje spaudos konferencijoje po skubaus susitikimo su vidaus reikalų, skaitmeninių reikalų, švietimo ir sveikatos apsaugos ministrais, taip pat specialiųjų tarnybų koordinatoriumi bei policijos vadovu, D. Tuskas teigė, kad pirmą kartą incidente dalyvavo „žudikas, nepilnametis žudikas, kuris taip pat dėvėjo šalmą su kamera ir ketino nufilmuoti nusikaltimą mosuodamas peiliu“.
D. Tuskas patikino, kad policijos pajėgos prie mokyklų turėtų būti sustiprintos.
„Padėtis pasikeitė, ir ypač dabar, kai jaučiame, jog rizika galėjo išaugti, raginčiau jus išleisti nurodymą, užtikrinantį, kad policija, nelaukdama iškvietimo, bent kartą per dieną, vykdydama įprastą patruliavimą, apsilankytų mokykloje, taip pat ir jos viduje“, – sakė jis.
D. Tuskas pridūrė, kad patrulių skaičiaus didinimas siejamas su rizika ir grėsme sulaukti mėgdžiojimo bei „radikaliai kvailų iššūkių, kylančių dėl dramatiškų įvykių, vykusių iki šiol“.
D. Tuskas taip pat paragino dešiniųjų pažiūrų prezidentą Karolį Nawrockį pritarti vyriausybės pasiūlytoms taisyklėms, kuriomis siekiama blokuoti neapykantos kalbą internete.
Tokį įstatymo projektą K. Nawrockis vetavo šį sausį.
„Šiandien mes negalime blokuoti turinio; vietoj to turime kreiptis į teismą, kad mandagiai paprašytume platformos savininko ar atitinkamos platformos operatoriaus (...) Jei tas peiliu ginkluotas paauglys šiandien būtų tiesiogiai transliavęs nusikaltimą internetu, mes nebūtume galėję užblokuoti šio turinio, nes neturime tokio teisinio įrankio“, – teigė D. Tuskas.
Jis pridūrė, kad K. Nawrockis įstatymo projektą atmetė vardan „klaidingo žodžio laisvės internete suvokimo“.
Išpuolis Leščidulio Novinų mokykloje įvyko kitą dieną po to, kai Lenkijos visuomenę sukrėtė kitas panašus incidentas, kurio metu 19-metis peiliu sužeidė devynis žmones profesinėje mokykloje ir jos apylinkėse Ostrolenkoje, šiaurės rytų Lenkijoje, o vėliau susižalojo pats.
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