Po neramios Naujųjų metų nakties Amsterdame gaisras suniokojo bažnyčios pastatą

Gaisras turistų pamėgtoje Vondelio bažnyčioje, vietoje, iš kur atsiveria vaizdas į vieną miesto parkų, kilo ankstyvosiomis ketvirtadienio valandomis.
50 metrų aukščio bokštas griuvo, o stogas buvo smarkiai apgadintas, tačiau tikimasi, kad konstrukcija išliks nepažeista, pranešė Amsterdamo valdžia.
Gaisro priežastis kol kas neaiški.
Tuo tarpu Nyderlandų policijos sąjungos vadovė Nine Kooiman (Ninė Koiman) pranešė apie „precedento neturintį smurto prieš policiją ir pagalbos tarnybas lygį“ Naujųjų metų išvakarėse.
Ji teigė, kad pati, dirbdama pamainą Amsterdame, tris kartus buvo apmėtyta fejerverkais ir kitais sprogmenimis.
Netrukus po vidurnakčio institucijos pasiuntė retą visoje šalyje galiojantį perspėjimą į mobiliuosius telefonus, kad žmonės neskambintų darbu užverstoms pagalbos tarnyboms, nebent gyvybei gresia pavojus.
Pranešimų apie išpuolius prieš policiją ir ugniagesius būta visoje šalyje. Pietiniame Bredos mieste žmonės mėtė į policiją benzino bombas.
Per fejerverkų sukeltas nelaimes žuvo du žmonės – 17 metų paauglys ir 38 metų vyras. Dar trys buvo sunkiai sužeisti.
Roterdamo akių ligoninė pranešė, kad dėl traumų pagalbą teikia 14 pacientų, tarp jų 10 nepilnamečių. Dviem teko atlikti operacijas.
Tai buvo paskutiniai metai prieš numatomą neoficialių fejerverkų draudimą, todėl olandai juos pirko didžiuliais kiekiais.
Pasak Nyderlandų pirotechnikos asociacijos, žmonės fejerverkams išleido rekordinę sumą – 129 mln. eurų.
Kai kurios vietovės buvo paskelbtos zonomis be fejerverkų, tačiau tai, regis, neturėjo didelio poveikio.
Vienas naujienų agentūros AFP žurnalistas, pranešė vienoje tokių Hagos zonų iki maždaug 3 val. nakties girdėjęs garsius trenksmus.
Naujausi komentarai