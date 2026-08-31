Po Rusijos dronų smūgių Kyjivas peržiūri saugumo protokolus

Anksčiau šią vasarą suintensyvinusi raketų smūgius Kyjivui, Rusija taip pat drastiškai padidino kasdieninių dronų atakų skaičių.
Nuo praėjusios savaitės reaktyviniai dronai vis atakuoja Kyjivą ir aplinkines teritorijas ir dėl to kasdien skelbiama po keliolika oro pavojaus signalų bei tenka iš dalies stabdyti ekonominę veiklą.
Metro traukiniai nebekerta Dniepro upės, kuri dalija sostinę į dvi dalis, todėl susidaro eismo chaosas.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko platformoje „Telegram“ pranešė, kad pirmadienį susitiko su vietos pareigūnais aptarti saugumo protokolų pakeitimų. Jis siūlo, kad viena metro linija liktų atidaryta nepaisant smūgių.
Antradienį Ukrainoje prasidedant mokslo metams, miesto savivaldybė taip pat paskelbė, kad rengia pokyčius mokyklose, įskaitant nuotolinį mokymąsi.
Kyjivo gyventojai socialiniuose tinkluose ėmė klausti, ar įmanoma toliau gyventi sostinėje, ypač su vaikais, o kai kurie svarsto galimybę persikelti į saugesnes vietoves.
„Priešas bando paralyžiuoti ekonominę veiklą sostinėje ir didžiuosiuose miestuose“, – socialiniame tinkle „Facebook“ šeštadienį parašė Ukrainos ministras pirmininkas Serhijus Koreckis.
„Ilgai trunkantys oro pavojai daro įtaką ne tik žmonių saugumui, bet ir įmonių veiklai, logistikai, transportui, mokykloms bei vaikų darželiams“, – pridūrė jis.
Ministras pirmininkas paragino pritaikyti saugumo taisykles, „siekiant geriau apsaugoti žmones ir išsaugoti galimybę gyventi mūsų miestuose ir bendruomenėse“.
Kai kurie Kyjivo gyventojai mano, kad saugumo protokolai yra neveiksmingi, o ekspertai siūlo taikyti lankstesnį požiūrį.
„Jei dėl vieno drono, pasirodančio kur nors regione, visoje sostinėje kas valandą maždaug 40 minučių viskas arba beveik viskas sustos, taip ilgai neišsilaikysime“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį parašė teisinių tyrimų centro vadovas Mychaila Žernakovas.
Naktį iš penktadienio į šeštadienį per Rusijos smūgį šaudmenų sandėliui sostinės priemiestyje žuvo 38 žmonės.
Per kitą ataką šeštadienį vidury baltos dienos viename Kyjivo parke žuvo dvejų metų mergaitė.