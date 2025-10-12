Po susirėmimų uždaryti pasienio punktai tarp Pakistano ir Afganistano

Kaimyninių Afganistano ir Pakistano santykiai buvo įtempti nuo tada, kai 2021 metais Talibanas grįžo į valdžią Kabule. Islamabadas kaltina tenykščius valdžios atstovus priglaudžiant kovotojus, kurie vykdo antskrydžius jo teritorijoje, o Afganistanas šiuos kaltinimus neigia.
Afganistano Talibano pajėgos šeštadienio vakarą užpuolė Pakistano kareivius prie bendros sienos, apkaltinusios Islamabadą pažeidus jo suverenitetą po to, kai prieš dvi dienas Kabule ir pietryčiuose buvo girdėti sprogimai.
Talibano vyriausybė Afganistane sekmadienį pranešė, kad per naktį tarp kaimyninių šalių kilusius pasienio susirėmimus jų pajėgos nukovė 58 Pakistano karius.
Taip pat žuvo devyni Talibano kariai, spaudos konferencijoje Kabule sakė vyriausybės atstovas Zabihullah Mujahidas (Zabihula Mudžahidas).
Tuo metu Pakistano kariuomenė sekmadienį pranešė, kad per naktinius pasienio susirėmimus žuvo 23 jos kariai ir daugiau nei 200 talibų bei su jais susijusių kovotojų Afganistano pusėje.
Ji teigė, kad 29 jos kariai buvo sužeisti.
„Tiksli ugnis ir smūgiai, taip pat fiziniai reidai buvo nukreipti į Talibano stovyklas ir postus (ir) teroristų mokymo centrus“, – nurodoma kariuomenės pranešime.
Abiejų pasienio pusių pareigūnai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad Torchamo, jungiančio Pakistano Chaiber Pachtunchvos provinciją su Nangarharu Afganistane, ir Čamano, nutolusio daugiau nei 800 km į pietvakarius, perėjos buvo uždarytos.
Pakistaniečių ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas (Šehbazas Šarifas) pasmerkė tai, ką jis pavadino „Afganistano provokacijomis“ palei Pakistano pasienio teritoriją praėjusią naktį.
„Pakistano gynybos klausimu nebus jokių kompromisų, o į kiekvieną provokaciją bus duotas stiprus ir veiksmingas atsakas“, – pareiškime teigė Sh. Sharifas, apkaltindamas Talibano valdžią Afganistane leidžiant „teroristiniams elementams“ naudoti jų žemę.
