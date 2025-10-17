 Talibano pareigūnas: Pakistanas sudavė smūgių Afganistane, paliaubos „pažeistos“

2025-10-17 20:34
BNS inf.

 Pakistanas vėlai penktadienį sudavė smūgių Afganistano pasienio provincijoje, pažeidęs paliaubas, kurios dvi dienas užtikrino ramybę pasienyje, naujienų agentūrai AFP pranešė Talibano aukšto rango pareigūnas, įspėjęs, kad Kabulas „imsis atsakomųjų priemonių“.

„Pakistanas pažeidė paliaubas ir bombardavo tris vietoves Paktikos provincijoje“, – sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

„Afganistanas imsis atsakomųjų priemonių“, – pridūrė jis.

Pakistanas ir Afganistanas trečiadienį susitarė dėl 48 valandų paliaubų.

Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta. Pakistanas grumiasi su kovotojų išpuoliais, kurie padažnėjo nuo 2021 metų, kai Talibanas užgrobė valdžią Afganistane.

