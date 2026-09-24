Po Ukrainos atakų – nepaprastoji padėtis Krasnodare

Didelio masto atakos prieš infrastruktūros objektus paralyžiavo uostų veiklą ir sutrikdė laivybą Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pareiškė V. Kondratjevas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Paskelbus nepaprastąją padėtį, nukentėjusios įmonės galės gauti finansines kompensacijas, praneša agentūra „Reuters“.
Anot duomenų, ūkininkai negali parduoti didelės dalies savo derliaus, todėl Rusijos grūdų rinkoje susidarė perteklius. Šiemet Krasnodaro krašte nuimta 11,4 mln. tonų grūdų ir ankštinių derliaus – beveik 2 mln. tonų daugiau nei 2025 metais. Ukrainos dronai ne kartą atakavo ypač Novorosijską – svarbų Rusijos naftos ir grūdų perkrovimo uostą.
Pastaraisiais mėnesiais tiek Rusija, tiek Ukraina suintensyvino atakas prieš grūdus gabenančius laivus Juodojoje jūroje, dėl to išaugo pasaulinės rinkos kainos.
Kremlius šią savaitę pareiškė, kad toliau vyksta diplomatinės derybos dėl Turkijos pasiūlymo užtikrinti saugų grūdus gabenančių laivų judėjimą Juodojoje jūroje. Kol susitarimas nepasiektas, Rusija esą ieško alternatyvių savo eksporto maršrutų.
2022 m. liepą Turkija ir Jungtinės Tautos (JT) tarpininkavo sudarant vadinamąjį Juodosios jūros susitarimą dėl grūdų, kad, nepaisant karo, būtų galima saugiai eksportuoti Ukrainos produkciją. Tačiau kitais metais Rusija iš susitarimo pasitraukė.
Maskva tai aiškino tuo, kad esą buvo trukdoma jos pačios maisto produktų ir trąšų eksportui.