Policija: Pietryčių Anglijoje nuo bėgių nuvažiavo traukinys

Britų transporto policija socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad atvyko į įvykio vietą kartu su greitosios pagalbos medikais ir ugniagesiais netrukus po to, kai šiek tiek prieš 16 val. vietos laiku (18 val. Lietuvos laiku) buvo pranešta apie incidentą.
Vaizdo įraše iš incidento vietos Rytų Sasekse matyti mažiausiai trys nuo bėgių nuvažiavę ir apvirtę vagonai bei įvykio vietoje esantys greitosios pagalbos medikai.
Transliuotojai „Sky News“ ir BBC, remdamiesi vyriausybės šaltiniais, pranešė, kad per šį incidentą, kaip manoma, „niekas nežuvo, o rimtų sužalojimų buvo išvengta“.
Transporto sekretorė Heidi Alexander (Haidi Aleksander) socialiniame tinkle „X“ parašė, kad avariją patyrė „Southern Rail“ traukinys, kursuojantis maršrutu tarp į pietus nuo Londono esančių rajonų ir sostinės.
Traukinių avarijos, ypač mirtinos, Didžiojoje Britanijoje yra palyginti retos.
Birželį į šiaurę nuo Londono susidūrus dviem traukiniams, žuvo vieno traukinio mašinistas, o dešimtys žmonių buvo sužeisti.
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