 Popiežius pasmerkė tai, kad Gazos gyventojai prievarta išvaromi iš jų žemės

Popiežius pasmerkė tai, kad Gazos gyventojai prievarta išvaromi iš jų žemės

2025-09-17 12:58
Jūras Barauskas (ELTA)

Trečiadienį popiežius Leonas XVI išreiškė solidarumą su Gazos ruožo gyventojais, sakydamas, kad civiliai gyventojai „ir vėl“ buvo priversti palikti savo žemę ir gyvena „nepriimtinomis sąlygomis“.

Popiežius pasmerkė tai, kad Gazos gyventojai prievarta išvaromi iš jų žemės
Popiežius pasmerkė tai, kad Gazos gyventojai prievarta išvaromi iš jų žemės / Scanpix nuotr.

„Reiškiu savo gilų solidarumą su Palestinos žmonėmis Gazos ruože, kurie ir toliau gyvena baimėje ir išgyvena nepriimtinomis sąlygomis, vėl per prievartą išvaromi iš savo žemių“, – po bendrosios audiencijos sakė 70-metis popiežius.

Po to, kai Izraelio pajėgos, siekdamos sutriuškinti „Hamas“, pradėjo masinį bombardavimą, iš šiaurinėje ruožo dalyje miesto bando evakuotis šimtai tūkstančių Gazos miesto gyventojų.

„Dar kartą raginu nutraukti ugnį, paleisti įkaitus, derybų keliu rasti diplomatinį sprendimą ir visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės“, – sakė popiežius.

„Kviečiu visus prisijungti prie mano nuoširdžios maldos, kad netrukus išauštų taikos ir teisingumo aušra.“

Šiame straipsnyje:
popiežius
Gaza
Izraelis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų