Popiežius pasmerkė tai, kad Gazos gyventojai prievarta išvaromi iš jų žemės

„Reiškiu savo gilų solidarumą su Palestinos žmonėmis Gazos ruože, kurie ir toliau gyvena baimėje ir išgyvena nepriimtinomis sąlygomis, vėl per prievartą išvaromi iš savo žemių“, – po bendrosios audiencijos sakė 70-metis popiežius.
Po to, kai Izraelio pajėgos, siekdamos sutriuškinti „Hamas“, pradėjo masinį bombardavimą, iš šiaurinėje ruožo dalyje miesto bando evakuotis šimtai tūkstančių Gazos miesto gyventojų.
„Dar kartą raginu nutraukti ugnį, paleisti įkaitus, derybų keliu rasti diplomatinį sprendimą ir visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės“, – sakė popiežius.
„Kviečiu visus prisijungti prie mano nuoširdžios maldos, kad netrukus išauštų taikos ir teisingumo aušra.“
Naujausi komentarai