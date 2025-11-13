Portugalijoje siaučiant audrai žuvo pagyvenusių asmenų pora

Kol kas tikslios jų mirties aplinkybės nėra žinomos.
Portugalijos žiniasklaida pranešė, kad pora, kaip manoma, dėl senyvo amžiaus negalėjo pakankamai greitai judėti, kad išvengtų įstrigimo dėl staigaus vandens lygio kilimo.
„Du žmonės žuvo po to, kai buvo užlieti jų namai“ – naujienų agentūrai AFP nurodė Nacionalinės civilinės saugos tarnybos atstovas spaudai.
Daugiau informacijos atstovas spaudai nepateikė, pridūręs, kad nelaimė įvyko Seišalių mieste, esančiame Setubalio regione.
Setubalis buvo vienas labiausiai audros „Claudia“ paveiktų regionų. Nuo trečiadienio smarkios liūtys ir stiprūs vėjai siaubia žemyninę Portugaliją bei Madeiros salą
Civilinės saugos agentūra užregistravo beveik 1 tūkst. incidentų, daugiausia susijusių su potvyniais ir nuvirtusiais medžiais.
Portugalijos platintojas „E-Redes“ pranešė, kad ketvirtadienio rytą maždaug 20 tūkst. namų ūkių neturėjo elektros.
