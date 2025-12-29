Potvynis Pietų Ispanijoje pareikalavo trijų žmonių gyvybių

Ispanijos civilinė gvardija pareiškė, kad vieno dingusio vyro palaikai rasti netoli Granados, maždaug už 3 km nuo tos vietos, kur jį sekmadienį nunešė upės potvynio banga. Pasak Ispanijos televizijos, 20-metis mėgino motociklu kirsti upės vagą.
Jau sekmadienį policija Malagoje rado vyro, kurio mikroautobusą nunešė vandens masės, kūną. Kartu važiavęs vyras, kuris pradžioje laikytas dingusiu, pirmadienį taip pat rastas negyvas.
Dalyje Malagos provincijos sekmadienį 12 valandų lijo. Tai sukėlė potvynius. Smarkūs krituliai paveikė ir Mursijos regioną bei Valensijos pakrantę.
Pastaraisiais metais Ispanijoje smarkiai juntami žmogaus sukeltos klimato kaitos padariniai. Šaliai tenka kovoti ir su besitęsiančiomis karščio bangomis, ir su smarkiomis liūtimis.
Praėjusių metų spalį smarkus lietus Ispanijoje rytuose ir pietuose sukėlė didelius potvynius. Ypač smarkiai buvo paveikta Valensijos provincija. Žuvo daugiau kaip 230 žmonių.
